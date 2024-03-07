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На Харківщині російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото)
Унаслідок атаки була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу
фото: пресслужба ДСНС

Через ворожий удар спалахнула пожежа, горів дах будівлі

У ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На Харківщині російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото) фото 1

Як зазначається, загарбники вдарили по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Унаслідок атаки була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.

Через ворожий удар спалахнула пожежа, горів дах будівлі. Вогонь охопив територію близько 150 квадратних метрів.

На Харківщині російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото) фото 2

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

Як зазначають в ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.  Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Харківщина обстріл

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