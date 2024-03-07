На Харківщині російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото)

Через ворожий удар спалахнула пожежа, горів дах будівлі

У ніч на 7 березня російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області, застосувавши безпілотники. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Як зазначається, загарбники вдарили по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Унаслідок атаки була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.

Через ворожий удар спалахнула пожежа, горів дах будівлі. Вогонь охопив територію близько 150 квадратних метрів.

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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

Як зазначають в ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.