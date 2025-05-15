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Зеленський повідомив, коли відбудуться перемовини у Стамбулі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський повідомив, коли відбудуться перемовини у Стамбулі
Президент: «Немає жодних аргументів, щоб не домовитися про припинення вогню, це був би результат моєї зустрічі з Путіним»
скріншот з відео

Українська делегація відправилася на переговори з російською стороною

Перемовини України та Росії в Стамбулі проходитимуть за участі американської та турецької сторін. Зустріч відбудеться сьогодні ввечері або завтра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як зазначив президент, українська делегація буде в Стамбулі сьогодні і завтра «про всяк випадок». Зеленський наголосив, що переговори залежать виключно від РФ, а Україна «зробила все зі свого боку». У зустрічі також візьмуть участь представники США, зокрема державний секретар Марко Рубіо, та турецькі посадовці.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Туреччина Володимир Зеленський переговори

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