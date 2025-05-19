Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі

Венс зустрівся з Зеленським у Ватикані

Президент України поінформував американських партнерів про перемовини в Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вперше зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським після гучних подій в Овальному кабінеті Білого дому. Про результати зустрічі Венс написав у соцмережі, передає «Главком».

За його словами, у переговорах також брав участь державний секретар США Марко Рубіо. Віцепрезидент розповів, що під час зустрічі вони обговорили результати переговорів у Стамбулі про припинення вогню.

«Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні. Ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів про припинення вогню та досягнення міцного миру», – написав Ванс у своєму дописі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрілися у Ватикані на інавгурації Папи Лева XIV. Ця зустріч була першою після скандалу в Білому домі.

Глава держави подякував США та всьому американському народові за підтримку України й окремо висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу та його команді за зусилля для закінчення війни.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна послідовно підтримує всі американські пропозиції та веде конструктивний діалог заради досягнення справедливого й тривалого миру.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Французький лідер повідомив, що розмовляв з Трампом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністеркою Італії Джоржею Мелоні.

Макрон не уточнив чи це була спільна розмова всіх політиків, чи проводились дзвінки з кожним окремо.

Проте у підсумку повідомив, що диктатор Путін, ймовірно, в розмові з Трампом чи після неї, має показати своє прагнення до миру.