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Зеленський та перша леді прибули на інавгураційну месу Папи Лева XIV

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський та перша леді прибули на інавгураційну месу Папи Лева XIV
скрін із відео

Інавгураційна меса Папи Лева XIV відбувається на площі Святого Петра у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський та його дружина прибули на інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані. Про це повідомляє «Главком».

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Крім Зеленського запрошені і інші світові лідери – президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і голова Європейської комісії Урсула фон дер Лаєн. На заході також будуть присутні багато європейських королівських осіб, зокрема король Іспанії Феліпе і королева Летиція.

Очікується присутність близько 250 тисяч паломників. Безпеку забезпечуватимуть понад 5 тисяч правоохоронців.

Онлайн-трансляцію інтронізації можна дивитись тут.

Нагадаємо, папа Римський Лев XIV під час Ювілею Східних Церков у Ватикані привітав вірян східного обряду та наголосив на важливості збереження їхніх духовних традицій. Він також закликав молитися за справжній мир, «який є примиренням, прощенням і мужністю перевернути сторінку та почати все заново».

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.

Згодом стало відомо, що Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня.

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Теги: Ватикан Папа Римський Володимир Зеленський перша леді

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