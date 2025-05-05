Лінія фронту станом на 5 травня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосував при цьому дві ракети та 138 КАБ, залучив для ураження 1176 дронів-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 травня станом на 22:00 відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку втрати окупантів за сьогодні складають 279 осіб убитими та пораненими, до того ж знищено два танки, шість автомобілів, одну багі, 12 мотоциклів, дві гармати, 12 БпЛА, термінал супутникового зв'язку, бліндаж, сім пунктів управління БпЛА, крім того, пошкоджено танк, шість гармат, автомобіль та міномет противника.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Противник протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки, українські підрозділи відбили чотири атаки, триває бій.

На Лиманському напрямку

Ворог 30 разів атакував в районах населених пунктів Надія, Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне та в напрямку Зеленої Долини. Наші воїни зупинили 26 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили три атаки противника в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Кримського та Озарянівки.

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 48 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка; наразі триває 11 боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку

За сьогоднішній день українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар, Рівнопіль, Бурлацьке, Костянтинопіль та в напрямку Одрадне та Багатир, ще п’ять боєзіткнень тривають досі.

На Курському напрямку

На даний час триває три боєзіткнення, загалом, за сьогодні російські окупанти здійснили 18 спроб просунутись вперед. Ворог завдав 19 авіаційних ударів та скинув 27 КАБ, здійснив 293 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1167-й день повномасштабної війни в Україні.