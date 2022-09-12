Пахне «старим Гостомелем»: окупанти впали в паніку через наступ ЗСУ (аудіо)

За словами загарбника, ЗСУ знищують російські пости та форсують водойми

Російський окупант, який перебував на території Харківської області, розповів про колосальні втрати загарбників в результаті успішного контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Товариш поцікавився в окупанта, чи готують його підрозділ до ротації. Однак той здивовано запитав, чи читає той взагалі новини.

«П*здець, яке, нах*у, повернення? Новини читаєш? Ну, нам навіть спину тормознули. В нас сьогодні один трьохсотий. Вони щільно ху*чать вже прямо, в сенсі ось попереду у хлопців стоять, вже між ними в тил зайшли, там через пости проходять», – розповів він.

За його словами, ЗСУ знищують російські пости та форсують водойми. Водночас у росіян нема з'язку. Втрати серед окупантів величезні. «Ми кожного дня їздимо, я їжджу заряджати батарейки, щодня проїжджаю повз військових медиків. Там постійно мішки-мішки-мішки... Думаю: ніх*я собі, їб*ть. Тут до нас повинні були хлопці їхати і щось пішло не так. Тепер ми самі, бл*дь. Зміна приїхала і назад поїхала», – розповів окупант.

Увага! Багато ненормативної лексики

При цьому загарбник додав, що остерігається прослуховувань. Якщо б дзвінок відбувався по закритому каналі, то росіянин розповів би більше. За його словами, впродовж останніх трьох днів ЗСУ б'ють точно, знищуючи послідовно усі позиції росіян.

«Ще викрали 6 «Уралів» у нас, їб*ть. Нам вже смс-ки приходять: «Здавайтеся», вся х*йня. Мені здається, пахне «старим Гостомелем», прямо п*здець як пахне», – підсумував загарбник.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники вже ліквідували 52950 окупантів та знищили 2168 танків.