Партизани показали прапор України на вершині гори у Криму (фото)

Активісти заявили, що Крим буде вільним від росіян і вони готові чинити спротив стільки скільки потрібно

Активісти руху «Жовта стрічка» підняли прапор України на вершину кримської гори у День кримського спротиву російській окупації. Про це повідомляє телеграм-канал руху «Жовта стрічка».

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«10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати росіянам що Крим – це Україна! Сьогодні активісти руху «Жовта стрічка» піднімають наш прапор на одну із вершин кримських гір. Невдовзі побачите, як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом. Ми точно знаємо, що Крим буде вільним від росіян і ми будемо чинити спротив стільки скільки потрібно!», – кажуть активісти.

Раніше активісти вивісили прапор України на горі Бойка у тимчасово окупованому Криму. Своїм вчинком активісти хотіли дати всім зрозуміти, що півострів – це українська земля.

Також повідомлялося, що на окупованому півострові Крим активісти поширили нові проукраїнські листівки.