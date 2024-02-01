Кримський активіст вийшов на волю після шести років ув'язнення
Кримчанин відбув частину терміну у найсуворішій ізоляції у виправній колонії-1 Кабардино-Балкарії
Засуджений у Росії кримський активіст із Євпаторії Євген Каракашев вийшов із балашівської в'язниці саратовської області РФ після шести років ув'язнення. Про це повідомляє unn.ua.
Зазначається, що Каракашева звинувачували у закликах до тероризму у соцмережі «Вконтакті». Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримчанина до шести років колонії загального режиму.
Каракашев відбув частину терміну у виправній колонії-1 Кабардино-Балкарії, де його майже весь час тримали в єдиному приміщенні камерного типу (ЄПКТ) (найсуворіша ізоляція злісних порушників встановленого порядку відбування покарання від інших категорій засуджених).
У листопаді 2022 року чоловіка перевели до балашівської в'язниці.
Нагадаємо, 2 лютого 2018 року в окупованому Криму так званий міський суд Євпаторії заарештував лівого активіста Євгена Каракашева. Активіста підозрювали у підбурюванні до ненависті або ворожнечі (частина 1 статті 282 КК РФ) і публічних закликах до тероризму (частина 2 статті 205.2 КК РФ) через повідомлення в груповому чаті «ВКонтакте».
Як випливає з постанов про порушення кримінальної справи, за версією слідства, Каракашев з однієї зі своїх сторінок у «ВКонтакте» в кінці 2014 опублікував відеозапис, який нібито закликає до тероризму. Крім того, йдеться в постановах, в січні 2017 року він з іншого акаунта виклав в чаті на 35 осіб текст, який містить ознаки «пропаганди ідеології насильства» і «заклики до здійснення терористичної діяльності».
Не уточнюється, що саме опублікував Каракашев, проте в документі йдеться, що експерти досліджували «телетекст, що починається зі слів «гранату застосовуйте проти» і закінчується словами «у вікна органів влади, удачі».
У вересні 2019 року Євгена Каракашева етапували з окупованого Криму до Росії – в колонію в Кабардино-Балкарії.
Зазначимо, що окупаційна влада Криму незаконно затримала 180 українців.
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