В окупованому Криму з’явилися нові проукраїнські листівки (фото)

Активісти нагадують рашистам, що Крим — це Україна

Рух спротиву у Криму нарощує сили

На окупованому півострові Крим активісти поширили нові проукраїнські листівки. Про це повідомляє громадська організація «Жовта стрічка».

Нові листівки з’явилися в Євпаторії, Феодосії, Сімферополі.

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«Громадянський спротив у тимчасово окупованому Криму нарощує сили!» – йдеться в повідомленні.

Активісти нагадують рашистам, що Крим – це Україна, що рашистському режиму залишились недовго.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

Укрпошта випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту.