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У Криму замайорів український прапор (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму замайорів український прапор (фото)
Стяг був розгорнутий на горі Бойка
фото: рух громадянського спротиву «Жовта Стрічка»

Своїм вчинком активісти хотіли дати всім зрозуміти, що півострів – це українська земля

Активісти вивісили прапор України на горі Бойка у тимчасово окупованому Криму.  Про це повідомляє на Telegram-канал «Жовта стрічка».

Відомо, що акцію провели учасники руху громадянського спротиву «Жовта Стрічка». Своїм вчинком активісти хотіли дати всім зрозуміти, що півострів – це українська земля.

4 фото
На весь екран

«Цією акцією ми хочемо вкотре нагадати, що Крим – це українська земля! Ми чекаємо на ЗСУ! Ми будемо продовжувати нашу безстрокову акцію протесту стільки скільки потрібно. Сьогодні прапор України майорить над вершиною Криму, а вже скоро ми побачимо його над усіма адмінбудівлями півострова, адже Крим - це Україна!» –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні невідомі запустили в небо над окупованим Донецьком український прапор. Зокрема, прапор було помічено в небі над Калінінським і Київським районами міста. Також у Москві на Красній площі було затримано активістку з прапором України.

 

Теги: земля прапор активісти Україна прапор України Крим

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