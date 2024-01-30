ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму
Сили оборони влучили в радіолокаційну станцію окупантів поблизу селища Роздольне
Сьогодні вранці, 30 січня, Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
У повідомленні йдеться, що ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, українські та російські війська ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Російські загарбники атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках.
Нещодавно до тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло.
Раніше у тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили склади зброї, де, ймовірно, росіяни зберігають ракети «Калібр».
До слова, триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
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