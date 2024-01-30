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ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію російських військ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони влучили в радіолокаційну станцію окупантів поблизу селища Роздольне

Сьогодні вранці, 30 січня, Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

ЗСУ вдарили по радіолокаційній станції
ЗСУ вдарили по радіолокаційній станції
фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, українські та російські війська ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Російські загарбники атакують позиції ЗСУ на кількох напрямках.

Нещодавно до тимчасово окупованого Севастополя у Криму прибув великий десантний корабель. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло.

Раніше у тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили склади зброї, де, ймовірно, росіяни зберігають ракети «Калібр».

До слова, триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Теги: Крим ЗСУ війна

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