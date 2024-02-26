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Сьогодні Україна відзначає День спротиву російській окупації Криму

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сьогодні Україна відзначає День спротиву російській окупації Криму
Мітинг 26 лютого показав спротив кримчан окупації і змусив Росію захопити півострів за військовим сценарієм — вже наступного ранку силовики увійшли до урядових будівель Криму
фото: Stanislav Yurchenko

Подія була започаткована указом президента у 2020 році

Сьогодні, 26 лютого, усі громадяни України долучаються до Дня спротиву російській окупації Криму.

Саме 26 лютого на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили всьому світу про цілісність України. Мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників.

Мітинг на підтримку територіальної цілісності України, скликаний Меджлісом кримськотатарського народу. Сімферополь, 26 лютого 2014 року
Мітинг на підтримку територіальної цілісності України, скликаний Меджлісом кримськотатарського народу. Сімферополь, 26 лютого 2014 року
фото: AFP

Учасникам мітингу довелося протистояти представникам незаконного парамілітарного формування «Народне ополчення Криму» та «казачих» організацій, яких спеціально мобілізували проросійські сили:

«Ми бачили, як привозили з Севастополя автобуси людей, не кримчан. Десь 2–3 години такого сильного спротиву, і нам вдалося відтіснити їх. Але вони залишилися все одно, біля стін Верховної Ради. Ми, фактично, перший поверх контролювали, і депутатам не вдалося проголосувати за те, за що вони намагалися – більшість не з’явилася. В принципі, це була така невеличка перемога і, на мою думку, сигнал Україні, що тут є спротив», – розповів Андрій Щекун, координатор громадської ініціативи «Євромайдан-Крим».

Сьогодні Україна відзначає День спротиву російській окупації Криму фото 1
фото з відкритих джерел

Наступного дня, о 5-й ранку до урядових будівель АРК увійшли регулярні військові формування РФ.

Анонсована на цей день, 27 лютого 2014 року сесія Верховної Ради Криму, яка мала розглянути питання статусу півострова, була скасована. Проте наступного дня, російські спецпризначенці захопили будівлю кримського парламенту.

28 лютого Верховна Рада АР Крим частково під дулами автоматів російських військових, а частково і з власної ініціативи приймає рішення щодо референдуму про статус півострову.

Російські спецслужби в Криму
Російські спецслужби в Криму
фото з відкритих джерел

16 березня відбувся псевдореферендум щодо статусу Криму, який не визнав весь цивілізований світ. Наступного дня вже не легітимний «парламент» Криму проголосив «незалежність» півострова, а вже наступного дня Крим «увійшов» до складу РФ. Після встановлення контролю над Кримом окупаційна влада розпочала незаконні, політично вмотивовані переслідування громадських активістів.

У 2016 році постановою Верховної Ради України був встановлений День кримського спротиву російській окупації, який 2020 році трансформувався у День спротиву російській окупації Криму.

Нагадаємо, Джонсон зробив позитивний прогноз щодо деокупації Криму.

Стало відомо, що британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту.

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Теги: Крим військові Україна влада парламент перемога псевдореферендум спротив

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