Партизани провели комплексну розвідку аеродрому «Саки» (фото)
Партизанам вдалося виявити 10 російських винищувачів, а також засоби ППО та радіолокаційну станцію
У тимчасово окупованому Криму українські партизани провели комплексну розвідку аеродрому «Саки». Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.
«Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомий як Сакський аеродром. Він є одним зі стратегічно важливих об'єктів, тому що з нього здійснюється більшість злетів російських винищувачів, які здійснюють атаки на Україну», – інформують партизани.
Як зазначається у повідомленні, на момент розвідки на аеродромі було зафіксовано приблизно 10 винищувачів Су-30, а також місця розміщення засобів ППО та РЛС типу «Каста-2Е2», що свідчить про високий рівень захисту.
«Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Усю інформацію передано Силам оборони України, чекаємо від них позитивних новин», – повідомили наостанок в «Атеш».
Нагадаємо, у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму сьогодні, 31 січня.
Також речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що атака Збройних сил України авіації на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів, була доволі успішною.
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