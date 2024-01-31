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Удар по Бельбеку в Криму. Повітряні сили відреагували

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по Бельбеку в Криму. Повітряні сили відреагували
В окупованому Криму сьогодні лунали вибухи
фото: скріншот з відео

За словами командувача Повітряних сил, штатним місцем базування 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації є аеродром Бельбек

У вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму сьогодні, 31 січня. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

«А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації?» – сказав Олещук.

За словами командувача Повітряних сил, штатним місцем базування бригади є аеродром Бельбек.

«Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром. А поки що дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!» – додав він.

Нагадаємо, у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом на території тимчасово окупованого Криму сьогодні знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. 

Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.

Як повідомляли місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек.

Теги: війна Крим аеродром

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