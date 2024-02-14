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У Криму окупаційна влада звільнила вчительку за український прапор у соцмережах

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Криму окупаційна влада звільнила вчительку за український прапор у соцмережах
Звільнення людей у зв'язку з їхніми ідеологічними переконаннями є елементом комплексного переслідування кримчан, які є прихильниками України
фото з відкритих джерел

Мешканці села були обурені рішенням про звільнення, оскільки у школах і так не вистачає педагогів

Суд визнав вчительку винною начебто у скоєнні правопорушень про дискредитацію російської армії. Про це повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал. Кримський епізод».

Вчительку звільнили за публікації у соціальній мережі, у яких демонструється підтримка України та незгода з окупацією Криму. Йдеться про Людмилу Шкоденко із села Переможне Джанкойського району. 30 січня у проросійських пабликах з'явилося відео з персональними даними педагога, в якому вона повідомляє, що розмістила у соціальних мережах зображення прапора та герба України, а також зобов'язується видалити дані публікації. Цього ж дня Джанкойський районний суд визнав її винною у скоєнні правопорушень щодо дискредитації російської армії та розміщення забороненої символіки.

Мешканці села були обурені рішенням про звільнення Шкоденко, оскільки у школі і так спостерігається гострий дефіцит кадрів. «Промивати мозок дітям охочих багато, а хто їм знання давати буде, якщо вчителів не вистачає, то ще й останніх звільняють?», – розповіла на умовах анонімності «Кримському епізоду» мешканка села Переможного, знайома із ситуацією. Також вона додала, що для зняття соціальної напруги влада району пообіцяла жителям села збудувати спортивний клуб та відновити спортмайданчик біля школи.

Звільнення людей у зв'язку з їхніми ідеологічними переконаннями є елементом комплексного переслідування кримчан, які є прихильниками України, зазначили правозахисники.

Нагадаємо, біля берегів Криму 14 лютого прогриміли вибухи: повідомляють про пожежу на кораблі.

Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Стало відомо, що Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму. Приводом для судового позову проти України стало падннія лінії електропередач, яка постачала електрику до Криму.

«Основна підготовка позову до України щодо енергоблокади завершена, його претензійну частину сформульовано», – зазначив «спікер кримського парламенту». За його словами, робоча група уточнює низку останніх деталей і наприкінці поточного місяця позов буде скеровано до суду.

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Теги: спротив відео втрати звільнення трибунал влада прапор правозахисники росія

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