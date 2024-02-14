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Біля берегів Криму прогриміли вибухи: повідомляють про пожежу на кораблі (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Біля берегів Криму прогриміли вибухи: повідомляють про пожежу на кораблі (відео)
фото: скріншот

Очевидці повідомляють, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів

Уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Очевидці повідомляють, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Раніше повідомлялося, що 13 лютого, у тимчасово окупованому Криму на аеродромі «Саки» сталася пожежа. Про це свідчать знімки супутників NASA, які зняли «критичні» точки Новофедорівки з космосу. Їх оцінила моніторингова група «Кримський вітер».

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами Magura V5 ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить $60-70 млн. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Згодом керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після знищення ракетного катера «Івановець» російські війська «засвоїли урок» і сховали ракетоносії з «Калібрами» у пункти базування.

Зазначимо, що через знищення великого ракетного катера «Івановець» Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова Крим, у росіян сталась справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БПЛА літають вдень та вночі, ЗСУ нищать їхні кораблі, а «наївні люди сподіваються, що СВО скоро закінчиться». Тож у росіян виникає питання, чи це все ще не так звані «червоні лінії»?

Раніше повідомлялось, що британська розвідка пояснила, як ліквідація катера «Івановець» вплине на Чорноморський флот РФ.

Наприкінці грудня, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Це був великий десантний корабель «Новочеркаськ». А 10 січня Сили оборони таврійського напрямку вразили на Дніпрі російський катер.

Теги: Крим британська розвідка відео корабель ракетний катер пожежа флот РФ

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