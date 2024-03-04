Партизани повідомили, яку техніку окупанти розмістили на території «Азовсталі» (відео)

Партизани активно моніторять активність авіації супротивника, а також дислокацію його військ

Російські загарбники активно використовують територію «Азовсталі» у Маріуполі для дислокації своєї бойової авіації. Про це повідомляє рух «Атеш» у Telegram.

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«Агенти руху повідомляють, що окупанти активно використовують руїни «Азовсталі» для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються до бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що партизани активно моніторять активність авіації супротивника, а також дислокацію його військ. Вже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартировані пілоти окупантів.

Раніше партизани повідомили, що РФ перекинула силовиків з Москви до Криму для боротьби з підпіллям.

Крім того, у тимчасово окупованому Джанкої помітили техніку із позначенням угруповання військ «Дніпро» (білий трикутник). На залізничну станцію міста доставляють вантажні військові автомобілі.

Приблизно раз на тиждень на вокзал Джанкоя прибуває нова партія мобілізованих та відряджених до тимчасово окупованого Криму військових, більшість із них розміщують біля військового аеродрому,