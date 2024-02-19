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Ще одна країна суттєво обмежила розрахунки з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ще одна країна суттєво обмежила розрахунки з Росією
Росіяни втрачають можливість працювати через ОАЕ
фото із відкритих джерел

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів після рішень Китаю і Туреччини теж почали закривати рахунки росіян

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) слідом за кредитними організаціями Туреччини та Китаю обмежили розрахунки з Росією і стали закривати рахунки компаніям та фізичним особам. Про це розповіли три бізнесмени, які працюють у країні, а також представник організації «Ділова Росія», пишуть росЗМІ.

За словами останнього, наразі банки ОАЕ не приймають гроші з Росії та у зворотний бік платежі не проводять. Водночас без пояснення причин іде закриття рахунків, додав він.

Складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 року закону США про вторинні санкції, який різко вплинув на політику банків Туреччини та Китаю щодо клієнтів із Росії, зазначають співрозмовники видання. Проте досі банки ОАЕ зберігали велику лояльність до російських клієнтів, якщо вони були згодні купувати додаткові послуги або збільшувати залишок на рахунку.

Можливість платити з Росії, зокрема у дирхамах, зникла у вересні, стверджує один із представників бізнесу. Після цього йому довелося додати до ланцюжка третю проміжну юрисдикцію – Гонконг. Але з лютого цього року гонконгський банк теж припинив приймати платежі, зазначив бізнесмен.

У найбільших банках ОАЕ тепер практично неможливо відкрити рахунок, каже власник однієї з енергетичних компаній. За його словами, домовитися можна приватно з персональним менеджером, але після першої ж перевірки «ти вилетиш як пробка».

У Кремлі здогадуються про проблему з банками ОАЕ, але вважають її некритичною і вирішальною, сказало близьке до Кабміну джерело видання.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 22 грудня підписав указ про заходи проти закордонних банків та інших фінансових установ, причетних до операцій, пов'язаних із постачанням для російського оборонно-промислового комплексу. Згідно з цим указом, міністр фінансів США після консультацій з держсекретарем може запровадити санкції проти іноземних банків, якщо з'ясується, що вони допомагають постачати до Росії військові, аерокосмічні та інші технології. Санкції включають заборону на відкриття або обмеження використання коррахунків у США, а також блокування власності в американській юрисдикції.

Раніше турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, внаслідок чого паралізована торгівля, а найбільші роздрібні мережі РФ зіткнулися з проблемами з доставкою вантажів імпортних товарів. Тоді російські банки зіткнулися з проблемою у проведенні платежів та переказів у турецьких лірах, а деяким із них закрили рахунки.

Тоді ж турецькі банки почали приймати платежі з Росії, але тільки за «зеленим списком», до якого входить сільгосппродукція, медицина, текстиль, туризм та освіта.

Після Туреччини проблеми з платежами у російського бізнесу почалися і з Китаєм. Найбільші банки Гонконгу відмовляються приймати платежі із Росії. При цьому таким чином країна-агресор втрачає свого ключового торгового партнера, статус якого Китай отримав після повномасштабного вторгення Росії до України. Гонконг вважається основним хабом для реекспорту мікросхем та іншої високотехнологічної продукції Росію. У цілому нині номенклатура товарів найширша, постачають все, від побутових речей до високотехнологічних гаджетів.

Великий китайський банк Chouzhou Commercial, який став ключовим розрахунковим центром для російських імпортерів, повністю припинив здійснювати всі операції з Росією, чим заблокував роботу компаній країни-агресора. 

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Теги: банк блокування ОАЕ росія обмеження санкції росіяни

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