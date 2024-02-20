РФ атакувала «Пункт незламності» на Херсонщині, обстріл ліцею на Харківщині: ситуація в регіонах

У в Криворізькому районі збито ракету

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Полтавщина

Вночі область атакували ворожі БпЛА. У Кременчуцькому районі під ударом опинився промисловий обʼєкт, що спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Чернігівщина

За добу – 19 обстрілів (148 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський та Новгород-Сіверський райони із РСЗВ, артилерії, мінометів, запускав БпЛА та FPV-дрони. У прикордонному селі Семенівської громади через обстріл із РСЗВ пошкоджено дах та вікна житлового будинку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Інформація про наслідки обстрілу та постраждалих уточнюється.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 252 вибухів з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Новослобідська громада: внаслідок обстрілу попередньо отримали поранення чотири цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Також внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль, на якому вони рухалися.

Запорізька область

Окупанти завдали 435 ударів по 19 населених пунктах області. 73 ворожі безпілотники атакували Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Охотниче й Роботине. Також рашисти здійснили 48 РСЗВ-обстрілів Лісного, Любицького, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки та Роботиного.

Будь ласка, читайте текст після реклами

314 артобстрілів прийшлися по території Гуляполя, Оріхова, Рівнопілля, Левадного, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Внаслідок удару військовослужбовцями РФ по Приморському загинув місцевий житель. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

11 разів протягом вчорашнього дня ворог атакував Нікопольщину. Знущався над райцентром та Марганецькою громадою. Бив дронами-камікадзе та артилерією. Є пошкодження на території спортивного об’єкта та приватного підприємства. Понівечені 10 житлових будинків, шість господарських споруд, газогони.

Вдень у в Криворізькому районі збито ракету. Вночі наші оборонці збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах.

В останньому – через падіння уламків російського залізяччя пошкоджені три дачних будинки та 2 авто. По Марганецькій громаді Нікопольського району ворог цілив з артилерії. Минулося без загиблих і постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Лук‘янці, Гатище, Миколаївка та ін. Авіаударів завдали по с. Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка, Купянськ, Петропавлівка.

Вночі обстріляно с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджено приміщення Будинку культури, приміщення Катеринівського ліцею, 3 автобуси, будівлю кафе. Без постраждалих.

Вчора ворог знову обстріляв КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району. Повторне влучання в приватне домоволодіння. за адресою: с. Вільхуватка вул. Весела 16, який був зруйнований раніше. Постраждалі відсутні.

Також ворог вдарив по с. Липці Харківського району. Влучання в СТ «Газовик». Горів приватний двоповерховий житловий будинок та одноповерховий житловий будинок.

Ворогом завдано масованих ударів керованими авіабомбами по м. Куп‘янську. Загалом пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок. Поранено жінку, без госпіталізації.

Внаслідок обстрілів КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району – влучання в приватне домоволодіння. З-під завалів деблоковано жінку та надана меддопомога в лікарні.

Також вчора ворог обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватне підприємство «Олійно-екстракцій завод». Постраждали два співробітники охорони: чоловіки 37 та 35 років.

Луганщина

Ворог штурмує Невське, як і Білогорівку. За добу противник здійснив 215 обстрілів (741 снаряд).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

Під вогнем рашистів: с. Миколаївка, с. Керамік, с. Іллінівка, с. Іванопілля, смт Гостре. Пошкоджено 12 житлових будинків, 2 трактори, ЛЕП, господарська споруда.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також учора та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 43 обстріли (180 снарядів), з них по м. Херсон – 9 обстрілів (37 снарядів). Росіяни поцілили у райони 10 населених пунктів області:

Херсон, Антонівка, Садове, Токарівка, Придніпровське (Херсонський район);

Берислав, Золота Балка, Томарине, Бургунка, Гаврилівка (Бериславський район).

Також росіяни атакували «Пункт незламності» в одному з сіл Новоолександрівської громади. На будівлю скинули вибуховий предмет з безпілотника. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Також з безпілотника били й по Бериславу. 41-річний чоловік отримав поранення ноги. Йому надали медичну допомогу на місці.

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона травми отримав чоловік 1965 р. н. Потерпілого доставлено до лікарні. За добу через російську агресію дві людини дістали поранення.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.