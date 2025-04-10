Головна Світ Політика
search button user button menu button

Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT
Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка
фото: Vytautas Kielaitis/Shutterstock

Водночас Польща вважає, що хлопець може бути причетний й до пожежі в найбільшому ТЦ у Варшаві

Видання New York Times опублікувало матеріал про ймовірну причетність до підпалу магазину Ikea неповнолітнього українця із Херсону. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що спочатку із безробітним 17-річним Данилом Бардадімом звʼязались російські спецслужби, коли той був у Варшаві. За підпал в Литві йому пообіцяли стару автівку BMW та близько $11 тис., але він отримав лише авто. 

Далі він вирушив до Риги для виконання іншого замовлення, проте хлопця затримали та знайшли у нього запальні пристрої. 

Польща вважає, що Бардадім також може бути причетний до пожежі в найбільшому ТЦ у Варшаві, яка сталась 12 травня минулого року. Наразі підлітка судять за тероризм.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію відомства.

Згідно з досудовим розслідуванням, один із підозрюваних, який на момент вчинення злочину був неповнолітнім, діяв у складі організованої терористичної групи за вказівкою російських військових структур. Учасники угруповання  мали намір вчинити терористичні акти в Литві та Латвії.

Слідство встановило, що підозрювані мали систематичний контакт зі спільниками з РФ, використовували зашифровані канали зв’язку й вели детальну підготовку до терактів.

До слова, шведська поліція розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Aftonbladet. За словами джерел, можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води – якби її не виявили. Як відомо, 2015 року Росія провела в Балтиці масштабні навчання з відпрацюванням захоплення Аландських островів (Фінляндія) і Готланду. Шведські військові експерти регулярно порушували тему захоплення острова як першу частину військової операції, що має перетворити Балтику на внутрішнє озеро Росії.

Читайте також:

Теги: Литва російські агенти диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівники служби водовідведення чистять колодязь
Сумки, іграшки, самокат. Комунальники Кропивницького показали «скарби» з каналізації
16 березня, 21:14
Аппатурай: ми бачимо зростання готовності Росії ризикувати
Заступник генсекретаря НАТО: Гібридна війна Росії проти Європи набуває загрозливих масштабів
18 березня, 11:00
Російський агент приїхав в Україну під виглядом підприємця, який нібито імпортує продовольчу продукцію
СБУ затримала агента з Придністров’я, який мав викрасти дронові технології України
20 березня, 10:45
Корегуванням авіаударів займалася 39-річна місцева безробітна
У Одесі жінка шпигувала для Росії, прикриваючись дитиною
24 березня, 12:46
Зьонке Найтцель вважає, що Росія може напасти на Литву вже восени
Коли Росія нападе на Литву: німецький історик шокував прогнозом
23 березня, 19:57
Для забезпечення безпеки в рамках Спеціальної транзитної схеми Єврокомісія виділила 25 млн євро
Транзит з РФ до Калінінграда. Литовці показали оновлення для прикордонників
7 квiтня, 13:42
Глава МЗС Литви Кястусіс Будріс приїхав до Києва
Глави МЗС Німеччини та Литви прибули до Києва
1 квiтня, 10:08
Агентами РФ виявились 24-річна місцева наркозалежна та її співмешканець
На Хмельниччині СБУ викрила російських агентів, які планували підірвати депутатів
Вчора, 10:38
Клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
Сьогодні, 10:30

Політика

Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT
Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT
Тарифи США для Китаю становлять 145% – CNBC
Тарифи США для Китаю становлять 145% – CNBC
США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп
США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп
Трамп помилково набрав ексрадника з нацбезпеки: чим закінчилась розмова
Трамп помилково набрав ексрадника з нацбезпеки: чим закінчилась розмова
Пекін гостро відреагував на слова Зеленського про 155 китайців, які воюють на боці РФ
Пекін гостро відреагував на слова Зеленського про 155 китайців, які воюють на боці РФ
Глава Пентагону усе ж доєднається до «Рамштайну», але у новому форматі – Politico
Глава Пентагону усе ж доєднається до «Рамштайну», але у новому форматі – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
32K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
30K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
18K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
11K
Матюки і образи. Церемонія нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби завершилася скандалом

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
Сьогодні, 18:00
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Сьогодні, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua