Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT

Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка

Водночас Польща вважає, що хлопець може бути причетний й до пожежі в найбільшому ТЦ у Варшаві

Видання New York Times опублікувало матеріал про ймовірну причетність до підпалу магазину Ikea неповнолітнього українця із Херсону. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що спочатку із безробітним 17-річним Данилом Бардадімом звʼязались російські спецслужби, коли той був у Варшаві. За підпал в Литві йому пообіцяли стару автівку BMW та близько $11 тис., але він отримав лише авто.

Далі він вирушив до Риги для виконання іншого замовлення, проте хлопця затримали та знайшли у нього запальні пристрої.

Польща вважає, що Бардадім також може бути причетний до пожежі в найбільшому ТЦ у Варшаві, яка сталась 12 травня минулого року. Наразі підлітка судять за тероризм.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію відомства.

Згідно з досудовим розслідуванням, один із підозрюваних, який на момент вчинення злочину був неповнолітнім, діяв у складі організованої терористичної групи за вказівкою російських військових структур. Учасники угруповання мали намір вчинити терористичні акти в Литві та Латвії.

Слідство встановило, що підозрювані мали систематичний контакт зі спільниками з РФ, використовували зашифровані канали зв’язку й вели детальну підготовку до терактів.

До слова, шведська поліція розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Aftonbladet. За словами джерел, можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води – якби її не виявили. Як відомо, 2015 року Росія провела в Балтиці масштабні навчання з відпрацюванням захоплення Аландських островів (Фінляндія) і Готланду. Шведські військові експерти регулярно порушували тему захоплення острова як першу частину військової операції, що має перетворити Балтику на внутрішнє озеро Росії.