«Легкі» гроші обернулися довічним: ліквідовано дві групи диверсантів-паліїв

Попри відзняті відео із «виконаною» роботою, гроші від окупантів палії так і не отримали

Поліція Києва та СБУ затримали дві організовані групи паліїв, які спокусившись на легкі гроші, погодилися на співпрацю з ворогом і вчинили диверсійні акти в Дарницькому районі Києва та на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як з'ясувалося, одна з груп, що діяла у столиці, складалася з двох 18-річних наркозалежних молодиків. За чіткими інструкціями кураторів з країни-агресора вони здійснили підпал електрощитових на залізничній колії. Інша група, що діяла на Київщині, налічувала чотири особи. Ці фігуранти влаштували диверсію на залізниці, підпаливши релейні шафи на території області.

Фігуранти справи влаштували диверсію на залізниці, підпаливши релейні шафи на території області фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що свої дії затримані пояснили бажанням заробити легких грошей, проте, попри відзняті відео із «виконаною» роботою, гроші вони так і не отримали. За всіма викритими фактами під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони та одяг з доказами злочинів.

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За вчинені підпали затриманим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція України/Facebook

Затриманим повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за ч.ч. 2, 3 ст. 28 ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб та організованою групою в умовах воєнного стану). За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поблизу села Клавдієво-Тарасове 18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці. Загоряння об'єкта виконавець зафільмував на мобільний телефон для подальшого звітування перед замовником.

Раніше у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.