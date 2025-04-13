Партизани «Атеш» підпалили танк окупантів на Донеччині

Партизан скористався моментом, коли окупанти розпивали спиртні напої та підпалив техніку

Партизани руху спротиву «Атеш» вчинили чергову успішну диверсію на Донецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

Повідомляється, що агент руху, який перебував у складі одного з підрозділів російського угруповання військ «Центр» виконав диверсію на Донеччині. Атеш проінформував, що партизан підібрав момент, коли окупанти проводили ремонт танка та встановлювали на ньому додатковий захист, відомий як «мангал».

Тоді ж, коли механіки вживали алкоголь, що значно знизило рівень їхньої пильності, він скористався ситуацією та підпалив техніку, після чого на позиції почалася пожежа. Агент успішно відійшов у безпечне місце.

Нагадаємо, партизани руху «Атеш» провели диверсію в Смоленскій області Росії. Партизани відстежили, як неодноразово цим маршрутом переміщались військові вантажі та техніка, які прямували до Брянською, а далі до Курської областей.

У результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.

До слова, агенти партизанського руху «Атеш» успішно провели операцію зі зриву логістики російських окупантів у Джанкойському районі.

Партизани відстежили залізничний склад із пальним, який прямував до Запорізької області, та завдали удару по інфраструктурі. В результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.