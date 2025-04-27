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Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року
За минулу добу відбулося 174 бойові зіткненя
фото з відкритих джерел

Триває 1159-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 174 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши три ракети та 114 авіаударів, скинувши 202 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема 124 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2494 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новодмитрівка, Михайлівка, Рясне, Проходи, Миропільське Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Покровськ, Котлине, Олексіївка, Багатир, Яблунівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління БпЛА та двох артилерійських засобах противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 1

Вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 2

Ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 3

Наші воїни успішно зупинили три атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 4

Окупанти 13 разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 29 атак в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 7

Противник протягом минулого дня здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 8

Окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Степове, Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 9

Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2025 року фото 10

Минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 296 обстрілів, 14 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 11579-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти

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