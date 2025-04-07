Перезапуск Запорізької АЕС. «Енергоатом» попередив про небезпеку

Шість реакторів можуть бути введені в експлуатацію лише після завершення 27 програм безпеки

Без військових загроз на перезапуск станції може піти від двох місяців до двох років

Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції небезпечний для Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального директора «Енергоатому» Петра Котіна в інтерв'ю The Guardian.

Як зазначив очільник компанії, для безпечної роботи станції необхідно розв'язати цілу низку серйозних проблем, включаючи недостатню кількість охолоджувальної води, персоналу та вхідного електропостачання.

«Енергоатом» готовий перезапустити станцію, однак спочатку потрібно вивести окупаційні війська РФ, а також розмінувати та демілітаризувати майданчик. Без будь-яких військових загроз на це може піти від двох місяців до двох років. Водночас для Росії перезапуск АЕС під час війни був би неможливий.

«Шість реакторів можуть бути введені в експлуатацію лише після завершення 27 програм безпеки, узгоджених з українським ядерним регулятором, включаючи випробування ядерного палива в активних зонах реакторів, оскільки воно перевищило шестирічний проєктний термін», – пояснює він.

Гендиректор «Енергоатому» наголосив, що російські загарбники використовували станцію як військову базу, розташовуючи там техніку та, ймовірно, зброю і вибухівку.

Нагадаємо, МАГАТЕ має інформацію про ймовірний розлив палива, що зберігається на складах для дизель-генераторів окупованої Запорізької атомної електростанції. Агентство запросило доступ до паливних баків, щоб самостійно оцінити ситуацію.

Як відомо, окупанти примусово вивезли до Росії дітей деяких працівників Запорізької АЕС, щоб змусити атомників залишатись працювати на станції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заперечив, що обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

До слова, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор «не вважає за можливе» передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні.