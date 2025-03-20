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Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
За словами Зеленського, під час телефонної розмови Трамп спитав у нього про Запорізьку АЕС
фото: скриншот відео

«Якщо американці хочуть забрати ЗАЕС у росіян, інвестувати та модернізувати її – це можна обговорити»

Президент Володимир Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

За словами Зеленського, під час учорашньої телефонної розмови Трамп спитав у нього про Запорізьку АЕС.

«Я йому сказав, що якщо вона не буде українська, вона працювати ні на кого не буде. Це незаконно. Вона не зможе. І ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна», – пояснив він.

Водночас він наголосив, що можна обговорювати питання, якщо американці хочуть «забрати АЕС у росіян» та інвестувати у неї.

Зеленський також наголосив, що станція зараз перебуває в дуже складних технічних умовах, особливо після підриву РФ Каховської ГЕС. Президент наголосив, що росіяни маніпулюють та шантажують працівників станції.

Нагадаємо, розмова Трампа із Зеленським тривала годину. За словами політика, значна її частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з главою Кремля Володимиром Путіним, аби узгодити запити і потреби Росії та України.

Також Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії. Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною». 

Як відомо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість участі в управлінні українськими атомними електростанціями, якщо це сприятиме припиненню війни та встановленню миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News та Sky News.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країна має «величезний технічний досвід» для керування такими об'єктами. «Я не думаю, що для цього потрібні військові», – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо активно працюють над тим, щоб припинити війну в Україні. За словами Райта, якщо управління українськими АЕС стане необхідним інструментом для досягнення цієї мети, США готові взяти на себе цю відповідальність

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Теги: політика військові Володимир Зеленський президент переговори росіяни Запорізька АЕС

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