Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати

Найбільший атомний енергооб’єкт в Європі знаходиться в окупації з весни 2022 року

Запорізька АЕС може стати темою перемовин про зупинку війни

Високопоставлене джерело «Главкома» в уряді висловило сміливе припущення: Запорізька атомна станція може стати одним із пунктів переговорів України і Росії щодо зупинки війни. Про це йдеться у тексті «Запорізька АЕС: три роки в окупації. Як російські попи і солдати «запускають» реактор».

Українська влада наполягатиме на відновленні контролю над атомною станцією. І, за даними джерела, ймовірність її повернення досить висока.

За інформацією української розвідки, цей об’єкт став для Росії своєрідною «валізою без ручки». Саме через це російський диктатор навіть скликав спеціальну нараду, де йому доповіли про неможливість використання станції за її прямим призначенням.

Така ситуація, на думку джерела, може змусити росіян піти на поступки та залишити об’єкт, однак перед цим вони можуть навмисно знищити його критично важливі елементи. Про подібний сценарій ще у 2023 році писала британська газета The Times.

Ймовірність мінування атомної станції в Енергодарі припускає й експертка у сфері ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. У коментарі «Главкому» вона розповіла про те, що залишиться від Запорізької АЕС після деокупації.

Також Володимир Зеленський раніше назвав журналістам роль Запорізької АЕС у переговорах про закінчення війни. Президент заявив, що Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантій безпеки для нашої країни.

До слова, Запорізька атомна електростанція з березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. При цьому на ЗАЕС продовжуються ротації спостерігачів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), проте вони не мають ніякого впливу на те, що відбувається на окупованій станції.

Тому у місіях взагалі немає сенсу, вважає експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна, йдеться у тексті «Главкома» «Запорізька АЕС: три роки в окупації. Як російські попи і солдати «запускають» реактор».