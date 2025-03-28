МАГАТЕ перевірить ймовірний розлив палива на Запорізькій АЕС

Росія спростувала повідомлення про витоки з паливних баків

Агентство запросило доступ до паливних баків ЗАЕС, щоб самостійно оцінити ситуацію

МАГАТЕ має інформацію про ймовірний розлив палива, що зберігається на складах для дизель-генераторів окупованої Запорізької атомної електростанції. Агентство запросило доступ до паливних баків, щоб самостійно оцінити ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Після заяви Міністерства закордонних справ України про пошкодження дизельного резервуара, агентство звернулося до Росії, яка контролює станцію.

«Команді МАГАТЕ відповіли, що повідомлення фейкове і що витоків із паливних баків не виявлено», – каже він.

Водночас агентство запросило доступ до резервуарів, щоб самостійно оцінити ситуацію. Інформація про задоволення запиту МАГАТЕ поки відсутня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

Як відомо, окупанти примусово вивезли до Росії дітей деяких працівників Запорізької АЕС, щоб змусити атомників залишатись працювати на станції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заперечив, що обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

До слова, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор «не вважає за можливе» передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні.