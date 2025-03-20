Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати

«Попри моніторинг МАГАТЕ та різних інспекцій, зараз станція у «складному технічному стані»

Окупанти примусово вивезли до Росії дітей деяких працівників Запорізької АЕС, щоб змусити атомників залишатись працювати на станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

«Вони (росіяни – «Главком») взяли у багатьох з них дітей, посадили в автобуси і вивезли на територію Російської Федерації. Таким чином люди працюють. Так і є. Ти заради дитини зробиш усе. Я впевнений, що ви так само думаєте. Я це можу сказати вам, як батько», – розповів президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що всі атомники, які зараз обслуговують станцію – це українці, а сама АЕС – власність України, яку визнають і МАГАТЕ, і інші міжнародні інституції.

«ЗАЕС належить Україні і це визнають усі. Мало того, персонал, який там працює – це персонал, який отримував постійні заробітні плати від України. Так, (росіяни – ред.) незаконно змінили керівництво станції, але всі працівники там – українці», – наголосив він.

Також Зеленський наголосив, що навіть попри моніторинг МАГАТЕ та різних інспекцій, зараз станція у «складному технічному стані».

«Всі розуміють, що станція має постійно охолоджуватися, а для цього потрібно правильно постійно технічно її підтримувати. Після того, як росіяни підірвали дамбу, постачання води туди нормального немає. Тому станція зараз знаходиться у дуже складних технічних умовах», — зазначив український лідер.

До слова, Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

Як відомо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість участі в управлінні українськими атомними електростанціями, якщо це сприятиме припиненню війни та встановленню миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News та Sky News.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країна має «величезний технічний досвід» для керування такими об'єктами. «Я не думаю, що для цього потрібні військові», – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо активно працюють над тим, щоб припинити війну в Україні. За словами Райта, якщо управління українськими АЕС стане необхідним інструментом для досягнення цієї мети, США готові взяти на себе цю відповідальність