Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати
Зеленський: Росіяни незаконно змінили керівництво ЗАЕС, але всі працівники там – українці
фото з відкритих джерел

«Попри моніторинг МАГАТЕ та різних інспекцій, зараз станція у «складному технічному стані»

Окупанти примусово вивезли до Росії дітей деяких працівників Запорізької АЕС, щоб змусити атомників залишатись працювати на станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

«Вони (росіяни – «Главком») взяли у багатьох з них дітей, посадили в автобуси і вивезли на територію Російської Федерації. Таким чином люди працюють. Так і є. Ти заради дитини зробиш усе. Я впевнений, що ви так само думаєте. Я це можу сказати вам, як батько», – розповів президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що всі атомники, які зараз обслуговують станцію – це українці, а сама АЕС – власність України, яку визнають і МАГАТЕ, і інші міжнародні інституції.

«ЗАЕС належить Україні і це визнають усі. Мало того, персонал, який там працює – це персонал, який отримував постійні заробітні плати від України. Так, (росіяни – ред.) незаконно змінили керівництво станції, але всі працівники там – українці», – наголосив він.

Також Зеленський наголосив, що навіть попри моніторинг МАГАТЕ та різних інспекцій, зараз станція у «складному технічному стані».

«Всі розуміють, що станція має постійно охолоджуватися, а для цього потрібно правильно постійно технічно її підтримувати. Після того, як росіяни підірвали дамбу, постачання води туди нормального немає. Тому станція зараз знаходиться у дуже складних технічних умовах», — зазначив український лідер.

До слова, Зеленський заперечив, що напередодні обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції. 

Як відомо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість участі в управлінні українськими атомними електростанціями, якщо це сприятиме припиненню війни та встановленню миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News та Sky News.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країна має «величезний технічний досвід» для керування такими об'єктами. «Я не думаю, що для цього потрібні військові», – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо активно працюють над тим, щоб припинити війну в Україні. За словами Райта, якщо управління українськими АЕС стане необхідним інструментом для досягнення цієї мети, США готові взяти на себе цю відповідальність

Теги: українці військові президент росіяни батько Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після закінчення дії контракту військовослужбовець отримує останню частину грошової винагороди, має право на оформлення пільгової іпотеки, а також право вільного виїзду за кордон
Міноборони роз’яснило, як розпочати службу за контрактом «18-24»
18 березня, 13:41
Старий млин у Воронківцях, який придбало молоде подружжя
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
15 березня, 16:12
ВЛК не зможе вносити висновки в систему без реальних оглядів
Електронні направлення на ВЛК: Міноборони розʼяснило важливі моменти
12 березня, 21:14
Український лідер подякував за запрошення на спеціальне засідання Європейської ради
Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради
6 березня, 16:59
Чи варто Україні обурюватися від продемонстрованої нарешті суті геополітики США?
Чи насправді американці найбезкорисливіші у світі? Згадаємо план Маршалла
26 лютого, 18:48
Буданов розповів, що росіяни виготовляють велику кількість «Шахедів»
Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи з виробництва БпЛА у РФ
25 лютого, 15:44
Президент виступив з промовою на саміті «Підтримуй Україну»
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
24 лютого, 11:55
Українська співачка Jerry Heil
Російські боти атакували сторінки Jerry Heil. Співачка видалила інстаграм
22 лютого, 07:08
Перекваліфікація злочину дозволила обвинуваченій уникнути посадки до в’язниці
Донька ексзаступника воєнкома потрапила під суд: деталі справи
21 лютого, 18:00

Події в Україні

Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати
Зеленський розповів, чим росіяни шантажували працівників ЗАЕС, аби змусити їх працювати
У Рівному горіла автівка: є постраждалі
У Рівному горіла автівка: є постраждалі
Міноборони планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, – Громадська антикорупційна рада
Міноборони планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, – Громадська антикорупційна рада
Росіяни намагалися завербувати для диверсій шестикласника з Тернопільщини
Росіяни намагалися завербувати для диверсій шестикласника з Тернопільщини
За два дні енергетики заживили домівки 17 тис. родин після обстрілів – ДТЕК
За два дні енергетики заживили домівки 17 тис. родин після обстрілів – ДТЕК
Мінрозвитку оновило перелік територій, де ведуться бойові дії
Мінрозвитку оновило перелік територій, де ведуться бойові дії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
80K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
41K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
13K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
12K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua