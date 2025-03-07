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«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Варвара Шолян
glavcom.ua
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«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
Перша місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбулася у вересні 2022 року
фото з відкритих джерел

Атомна станція в Енергодарі четвертий рік перебуває під контролем російських окупантів

Запорізька атомна електростанція з березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. При цьому на ЗАЕС продовжуються ротації спостерігачів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), проте вони не мають ніякого впливу на те, що відбувається на окупованій станції. Тому у місіях взагалі немає сенсу, вважає експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна, йдеться у тексті «Главкома» «Запорізька АЕС: три роки в окупації. Як російські попи і солдати «запускають» реактор». 

Експерти МАГАТЕ, які наразі інспектують окуповану росіянами ЗАЕС, не мають достатньої кваліфікації. До того ж їх кількість скоротилася, пояснює Ольга Кошарна: «Раніше від МАГАТЕ їздило чотири експерти, наразі їх вже троє. І вони недостатньо кваліфіковані, не мають досвіду експлуатації АЕС. Туди їдуть медичні фізики, експерти з поводження з відходами та обов’язково інспектор з гарантій. Вони не мають достатньо кваліфікації для оцінки технологічних процесів, які відбуваються навіть тоді, коли енергоблоки зупинені й перебувають у холодному зупиненні».

Ольга Кошарна вважає за доречне припинити ці місії: «Треба перестати постачати росіянам заручників, яких ті використовуватимуть у своїх цілях».

Нагадаємо, 1 березня 2025 року на ЗАЕС відбулася ротація спостерігачів МАГАТЕ – причому через окуповані території України під супроводом військових російської армії. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі наполягав, що це було вимушеним рішенням, продиктованим безпекою експертів.

Також «Главком» повідомляв, що росіяни засудили викрадену у липні 2024 року працівницю Запорізької АЕС Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі – нібито за «замах на диверсію у змові зі співробітниками СБУ».

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Теги: Україна окупація МАГАТЕ Запорізька АЕС

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«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
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