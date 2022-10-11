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Україна повернула з полону 32 військових

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна повернула з полону 32 військових

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією

Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомив очільник Офісу президента, серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

«У кожного полоненого своя історія. Є такі, що «розривають» зсередини. Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі «Динамо» (Львів). Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.

Сьогодні ми звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки. Невимовний біль і сум», – розповів Єрмак.

Звільнені з російського полону, за словами Єрмака, зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, побачать своїх рідних.

Україна повернула з полону 32 військових фото 1

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що з російського полону повернулися уже понад 800 осіб

11 жовтня в Україну повернули тіла 62 полеглих бійців, серед них і загиблі під час російського теракту в колонії в Оленівці.

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Теги: полон обмін полоненими

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