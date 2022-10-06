Тут все не так, як думають в Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

Рашисти скаржаться, що у ЗС РФ немає озброєння рівня ЗСУ

Окупанти заздрять озброєнню ЗСУ, бояться висунути голови з окопів та вважають себе смертниками. Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому російський контрактник у всіх фарбах описує своєму землякові ситуацію на фронті.

Судячи з усього, кількість матюків, які використовують росіяни, прямо пропорційна страху, котрий вони відчувають.

«Вчора нас три рази вертушки отьеб*шили, нах*й. ПТУРки кожен день еб*шат, Гради... Тут на танках виїжджають по прямій наводці і еб*шат», – скаржиться окупант, який воює на Херсонському напрямку.

Він говорить, що у ЗС РФ немає озброєння рівня ЗСУ, а власна штурмова авіація не прилітає їм на підтримку. Тож рашист вважає себе та інших військових ледь не смертниками. «У них (ЗСУ – прим.) є взагалі все! У нас немає ніх*я! Я ж кажу, що тут все не так, як думають там, в Росії! Тут по-дорослому, братан!», – резюмує окупант.

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«Що тут додати? Дорослі ситуації вимагають дорослих та відповідальних рішень. Тож, якщо окупанти хочуть залишитися в живих, то потрібно здаватися в полон. Це єдиний шанс зберегти життя», – зазначили в СБУ.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергову перехоплену розмову загарбників. У ній окупант розповів сестрі, що його підрозділ має великі втрати. За його словами, бійців залишилося як «навчальний клас».