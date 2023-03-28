Під Мелітополем підірвано підстанцію російських загарбників
Вибух прогримів біля села Федорівка Терпіннівської сільради
Сьогодні, 28 березня, під Мелітополем Запорізької області прогриміли вибухи. За попередньою інформацією було підірвано підстанцію окупантів. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
«Щось підгорає у росіян під Мелітополем», – заявив мер.
За його словами, було підірвано підстанцію. Вона розташована біля села Федорівка Терпіннівської сільради.
Раніше повідомлялося, на аеродромі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.
Нагадаємо, окупанти готуються до наступу ЗСУ в Мелітополі. Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад. Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих. Також окупанти намагаються довести до ладу чотири бомбосховища, якими будуть користуватись.
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