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    На Прикарпатті літак упав на будинок: є загиблі

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    До гасіння пожежі були залучені 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС - На Прикарпатті літак упав на будинок: є загиблі
    До гасіння пожежі були залучені 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС
    Фото ДСНС України

    Після падіння літака виникла пожежа

    На Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло 4 людини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок. Після чого будинок загорівся. Внаслідок аварії 4 людини загинули. Пожежу було локалізовано о 13:58. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.

    Нагадаємо, у Швеції в аеропорту міста Еребру розбився літак із дев'ятьма людьми на борту. Літак упав одразу після зльоту, приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.

    На початку липня зниклий на Камчатці Ан-26 врізався у скелю, тоді усі пасажири та екіпаж загинули.

    До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».

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    Теги: пожежа ДСНС літак аварія будинок
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    На Прикарпатті літак упав на будинок: є загиблі