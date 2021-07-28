На Прикарпатті літак упав на будинок: є загиблі

До гасіння пожежі були залучені 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС

Після падіння літака виникла пожежа

На Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло 4 людини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок. Після чого будинок загорівся. Внаслідок аварії 4 людини загинули. Пожежу було локалізовано о 13:58. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Швеції в аеропорту міста Еребру розбився літак із дев'ятьма людьми на борту. Літак упав одразу після зльоту, приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.

На початку липня зниклий на Камчатці Ан-26 врізався у скелю, тоді усі пасажири та екіпаж загинули.

До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».