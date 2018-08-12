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    Події в Україні

    Смертельна ДТП у Харкові: водій збив чоловіка і втік

    • Розсилка
    Смертельна ДТП у Харкові: водій збив чоловіка і втік

    Капот автівки розтрощений вщент

    У Харкові легковик на смерть збив чоловіка. Водій іномарки кинув автівку на місці скоєння ДТП та втік. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

    Аварія сталася 12 серпня близько 2:14 на вулиці Сумській. Невідомий на автомобілі «Ауді» з номерними знаками литовської реєстрації збив чоловіка, який від отриманих травм помер на місці ДТП.

    Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення водія автомобіля, а також анкетних даних потерпілого. Вирішується питання щодо внесення відомостей про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.

    Нагадаємо, у п’ятницю 10 серпня в місті Чорноморськ Одеської області автомобіль «Деу Матіз» збив двох дівчаток на пішохідному переході на проспекті Миру.

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