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На війні в Україні вперше загинув окупант 2007 року народження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На війні в Україні вперше загинув окупант 2007 року народження
Українські воїни ліквідували юного російського загарбника
фото з соцмереж

На момент початку повномасштабного вторгнення хлопцю було 15 років

На війні в Україні загинув студент Челябінського медичного коледжу Олександр Петлинський, який народився 31 січня 2007 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що Петлинський помер 9 березня «під час виконання військового обов'язку». Ймовірно, це перший окупант 2007 року народження, якого ліквідували Сили оборони України

На момент початку повномасштабного вторгнення хлопцю було всього 15 років.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського суддю з боксу Андрія Тізілова 56-річний Тізілов був суддею федерації боксу Самарської області та активістом новокуйбишевського відділення «Бойового братства». 

Як повідомлялося, десантники узяли в полон на Курщині трьох бійців 155-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ, солдати якої відзначаються особливо жорстоким поводженням з полоненими українськими воїнами. Полонені розповідають, за відмову виконувати накази та знущатися з українців командири підрозділу погрожували їх «обнулять».

До слова, російський солдат зі штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства.

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Теги: окупанти війна смерть

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