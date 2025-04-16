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У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера
Водолази-рятувальники виявили тіло жінки на поверхні води на відстані одного метра від берега
фото: Головне управління ДСНС України у місті Києві

Правоохоронці встановлюють обставини трагічного випадку

У Вирлиці, одному з найбільших озер столиці, що у Дарницькому районі, було виявлено тіло людини без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління з реагування на надзвичайні ситуації у місті Києві.

Повідомлення про те, що на вулиці Ревуцького, в озері Вирлиця, що у Дарницькому районі міста, знаходиться потопельник, надійшло рятувальникам 15 квітня о 13:49.  

Водолази-рятувальники виявили тіло жінки на поверхні води на відстані 1 м від берега.

«За допомогою водолазного спорядження жінку доставили до суходолу та передали правоохоронцям для встановлення обставин трагічного випадку», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні. Охоронникам «Муніципальної охорони» разом із медперсоналом вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.

Раніше повідомлялося, що патрульні у Голосіївському районі Києва врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку. На спецлінію 112 надійшло повідомлення від схвильованої заявниці, яка розповіла, що її знайома начебто намагається вчинити самогубство в Голосіївському районі Києва. Патрульні поліцейські прибули за вказаною адресою, зайшли до квартири, де виявили жінку з порізами на руках.

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Теги: Київ смерть водойма рятувальники

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