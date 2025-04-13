Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва

«Люблю тебе до нестями. Ти подарувала мені 14 незабутніх років Рано чи пізно кохання моє, ми зустрінемося», – написав чоловік Діани Попової

Померла колишня глава департаменту культури КМДА, генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова. Про це стало відомо з опису у її соціальній мережі, передає «Главком».

8 березня Діана Попова повідомила у Facebook, що переживає найважчі тижні свого життя, долаючи біль, хворобу, відчай, тотальне знесилення і розпач. Вона подякувала всім, хто підтримує її в ці складні дні, зокрема лікарям і колегам, які працюють із потрійною віддачею.

31 березня Діана Попова опублікувала допис та повідомила, що продовжує «рухатись у непростій подорожі». Як відомо, жінка боролась з онкологічним захворюванням. Вона проходила курси хіміотерапії та тривале лікування.

Час від часу вона ділилась з аудиторією своєю історією та розповідала: «Ця хвороба, як перст долі, багато чому вчить кожного, хто з нею стикається, вказуючи на найпотаємніші кутки душі. Вона не шкодує слабкодухих та може винагороджувати тих, кого обирає».

Сьогодні, 13 квітня у її соціальній мережі з'явився допис, з якого стало зрозуміло, що тяжка недуга здолала Діану Попову.

«Пишу руками свого чоловіка. Так вийшло, що мій життєвий шлях на Землі закінчився. Я боролася як могла, але всесвіт сказав досить. Тримаючи за руки свого чоловіка я пішла під час Песах( мабуть моє єврейське коріння на 25% зіграло тут головну роль) Вибачте якщо когось образила, не тримайте зла на мене. Я вдячна всім хто був в моєму житті. Люблю вас всіх. Сподіваюсь бути янголом охоронцем для своїх близьких», – йдеться на її сторінці.

скриншот допису чоловіка Діани Попової

Команда Музею історії міста Києва на своїй сторінці також опублікувала допис та розповіла про директорку.

«Пані Діана очолила Музей після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вона гідно приймала виклики цих важких часів, вкладала в Музей усю свою нестримну енергію, залучала підтримку партнерів, надихала та гуртувала команду, прагнула, щоб музейні проєкти були яскравими та памʼятними! Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Ідеї та цінності, закладені пані Діаною в роботу, житимуть у стінах Музею завжди. Спочивайте з миром, дякуємо за все!», – йдеться на сторінці музею.

З 2014 року Діана Попова очолювала Департамент культури Київської міської державної адміністрації. З вересня 2022 року Діана Попова обіймала посаду генеральної директорки Музею історії міста Києва.