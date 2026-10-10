Російські дрони атакували п'ять районів Київщини: є постраждалі та руйнування

За добу в області постраждали шестеро людей, пошкоджено 28 об'єктів

Унаслідок російських атак на Київську область протягом останньої доби постраждали шестеро людей. Ворожі безпілотники пошкодили житлові будинки та об'єкти інфраструктури у п'яти районах області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Зокрема, під час нічної атаки на Бучанський район постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні. Серед постраждалих – жінка 1937 року народження, яка зазнала гострої реакції на стрес. Ще двоє людей отримали уламкові поранення та опіки.

Унаслідок атаки також загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Загалом протягом останньої доби в Київській області пошкоджено 28 об'єктів, із яких 24 – приватні домоволодіння.

Бучанський район. Пошкоджено п'ять об'єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та об'єкт інфраструктури.

Пошкоджено п'ять об'єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та об'єкт інфраструктури. Фастівський район. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь.

Пошкоджено вісім приватних домоволодінь. Броварський район. Зафіксовано пошкодження десяти приватних домоволодінь.

Зафіксовано пошкодження десяти приватних домоволодінь. Обухівський район. Пошкоджено чотири об'єкти: три приватні домоволодіння та об'єкт інфраструктури.

Пошкоджено чотири об'єкти: три приватні домоволодіння та об'єкт інфраструктури. Вишгородський район. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Очільник Київської ОВА наголосив, що російські війська продовжують атакувати житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Він закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни також завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Влучання зафіксували у п'ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки загинули семеро людей, ще 10 дістали поранення. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.