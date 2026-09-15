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Росія атакувала Київ дронами: 12 людей постраждали, одна людина померла (оновлено)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала Київ дронами: 12 людей постраждали, одна людина померла (оновлено)
Російський дрон влучив у гаражний кооператив Києва
фото: ДСНС

Шестеро постраждалих залишаються у лікарнях, іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці

У Києві під час російської дронової атаки зафіксовано низку падінь безпілотників та їхніх уламків. Зокрема, у Солом’янському районі сталося влучання на території гаражного кооперативу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови столиці Віталія Кличка.

Оновлено 17:05

Від ранку 15 вересня внаслідок російських атак на Київ постраждали 12 людей. Один із потерпілих, який зазнав тяжкого поранення, помер у лікарні.

За словами міського голови, шестеро постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.

Спочатку Кличко повідомив про влучання на територію гаражного кооперативу в Солом’янському районі. Екстрені служби вирушили на місце. Згодом стало відомо про падіння БпЛА на відкритій території у цьому ж районі.

Росія атакувала Київ дронами: 12 людей постраждали, одна людина померла (оновлено) фото 1
фото: ДСНС

Пізніше у Солом’янському районі зафіксували падіння уламків безпілотника у двір житлового будинку. Служби вирушили на місце.

За іншою адресою уламки БпЛА впали на покрівлю житлового будинку. «За іншою адресою в Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на покрівлю житлового будинку», – повідомив Кличко.

Росія атакувала Київ дронами: 12 людей постраждали, одна людина померла (оновлено) фото 2
фото: ДСНС

Також один безпілотник упав у водойму. Екстрені служби вирушили на місце. Наслідки російської атаки зафіксували й в інших районах Києва. У Святошинському районі уламки БпЛА впали біля нежитлової будівлі.

Росія атакувала Київ дронами: 12 людей постраждали, одна людина померла (оновлено) фото 3
фото: ДСНС

У Голосіївському районі уламки російського безпілотника впали у двір житлового будинку. «У Голосіївському районі уламки БпЛА впали у двір житлового будинку», – повідомив міський голова. Інформація про наслідки падіння безпілотників та уламків уточнюється.

Нагадаємо, 15 вересня о 15:07 у Києві було оголошено повітряну тривогу через дронову небезпеку. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російських безпілотників.

У столиці було оголошено жовтий рівень загрози. Під час повітряної тривоги в Києві було чути звуки вибухів. За даними моніторингових каналів та міської влади, сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках.

Напередодні, 14 вересня, у Дніпровському районі Києва під час російської дронової атаки також було зафіксовано падіння ворожого безпілотника. БпЛА впав на відкритій території у зеленій зоні.

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Теги: окупанти Київ дрон

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