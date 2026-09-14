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До Верховної Ради надійшло подання на звільнення Кравченка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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До Верховної Ради надійшло подання на звільнення Кравченка
15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку Руслана Кравченка
фото: Руслан Кравченко/Facebook

Зеленський сьогодні заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду

Президент Володимир Зеленський офіційно вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це журналістам повідомив радник глави держави Дмитро Литвин, передає «Главком».

Відповідний документ датований 14 вересня.

До Верховної Ради надійшло подання на звільнення Кравченка фото 1

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень. Окремо генпрокурор повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи.

Опісля цього президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора.

До слова, Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. Бюро заявило, що Кривоносу офіційно не вручали підозру.

Зауважимо, що генеральний прокурор Руслан Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.

Як повідомлялося, 15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко Володимир Зеленський

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