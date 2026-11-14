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Після екстремального походу на Говерлу підліткам знадобилася «швидка»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Після екстремального походу на Говерлу підліткам знадобилася «швидка»
Рятувальники передали підлітків медикам швидкої
фото: ДСНС Закарпаття

Туристична мандрівка ледь не завершилася трагедією для групи із Запоріжжя

У ніч проти 14 листопада в Карпатах гірські рятувальники провели операцію з порятунку туристичної групи із Запоріжжя, серед учасників якої були неповнолітні. Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області, інформує «Главком».

За інформацією ДСНС, туристична група із Запоріжжя у складі 12 осіб вирушила маршрутом від урочища Заросляк до гори Говерла. Під час походу у декількох учасників різко погіршилося самопочуття. Допомоги потребували четверо неповнолітніх туристів – троє хлопців 2007, 2010 та 2012 років народження та дівчина 2010 року народження.

Після екстремального походу на Говерлу підліткам знадобилася «швидка» фото 1

В одного з юнаків, окрім сильного переохолодження, виник гострий біль у животі. У решти трьох підлітків рятувальники виявили ознаки гіпотермії.

На допомогу туристам оперативно вирушили гірські пошуково-рятувальні відділення. Фахівці дісталися до групи вночі, оцінили стан постраждалих і надали їм домедичну допомогу: зігріли підлітків та напоїли гарячим чаєм.

Після екстремального походу на Говерлу підліткам знадобилася «швидка» фото 2

«Згодом чотирьох неповнолітніх спецтранспортом доправили з гірської місцевості до села Видричка Рахівського району. Там їх передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшого обстеження», – повідомили у ДСНС.

Інші восьмеро учасників групи вирішили не продовжувати нічний спуск і залишилися на ночівлю в безпечному місці – будинку лісника на полонині Перемичка.

У Службі порятунку нагадують, що під час походів у гори важливо враховувати погодні умови, обирати маршрути відповідно до фізичної підготовки та мати із собою теплий одяг, запас води й засоби зв’язку.

«Не нехтуйте правилами безпеки, адже в горах навіть незначне погіршення самопочуття може становити серйозну небезпеку», – наголосили у ДСНС.

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Теги: Карпати (гори) небезпека рятувальники

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