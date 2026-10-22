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Росія атакувала ринок у Лозовій: двоє загиблих, 11 постраждалих

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія атакувала ринок у Лозовій: двоє загиблих, 11 постраждалих
Рятувальники працюють на місці влучання у Лозовій
Фото: ДСНС (ілюстративне)

На місці російського удару працюють рятувальники, медики та правоохоронці

Російські окупаційні війська 22 жовтня завдали удару по ринку в Лозовій Харківської області. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще 11 постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

На місці атаки працюють медики, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронці.

Інформація про кількість загиблих і постраждалих уточнюється. Тип озброєння, яким росіяни атакували ринок, наразі невідомий.

Нагадаємо, 12 жовтня російські війська атакували Лозову безпілотниками. Тоді загинула 71-річна жінка, ще семеро людей постраждали, серед них дев'ятирічна дівчинка.

За інформацією правоохоронців, росіяни застосували два безпілотники типу «Герань-3». Внаслідок влучань виникли пожежі та були пошкоджені приватні будинки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Згодом міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок серії російських атак у громаді зазнали пошкоджень щонайменше 57 приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарські підприємства. Окупанти застосовували керовані авіабомби та ударні безпілотники.

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Теги: росіяни Олег Синєгубов рятувальники ринок окупанти

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