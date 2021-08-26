Маленька пляшка води – 100 грн. Говерла перетворюється на ринок (фото)

На вершині Говерли вже не перший рік продають різноманітні товари, проте цього року асортимент значно розширився, а ціни – зросли

На найвищій вершині Карпат горі Говерла з’явилася велика торгова точка. Відповідне фото у Facebook опублікував турист Віктор Кулик.

«Ні, це не центральний ринок, це гора Говерла!», –підписав фото автор.

На світлині видно, що серед асортименту товарів здебільшого пиво та вода.

У коментарях зауважують, що пів літра негазованої води у продавців коштує 100 гривень. А також обурюються такому бізнесу.

«Грьобані торгаші і на Марс приїдуть торгувати…Ось цим «бізнесом» і знищується вся сакральність цього місця»… «Я була шокована побачивши це! Враження від цього сумне. Це вже не та Говерла, на яку сходили раніше»… – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що на вершині Говерли вже не перший рік продають різноманітні товари, як то магніти чи чай/кава/вода, проте, цього року асортимент значно розширився, а ціни – зросли.

Нагадаємо, нещодавно на Говерлі загубився шестирічний хлопчик. Через добу волонтери знайшли хлопчика, який загубився в Карпатах: зворушливе відео.