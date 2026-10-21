У Святошинському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від атаки РФ

Наслідки ворожого удару по багатоповерхівці у Святошинському районі 21 жовтня 2025 року

Біля багатоповерхівки, у яку влучив ворожий дрон, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки

У Святошинському районі Києва, де вранці влучив російський дрон, розгорнули спеціальний штаб для підтримки мешканців пошкодженого будинку. Про це повідомив очільник Святошинської РДА Георгій Зантарая, інформує «Главком».

Штаб працює на базі Святошинського районного управління поліції за адресою: проспект Берестейський, 109.

«Для постраждалих мешканців передбачені одноразова виплата 10 000 грн за програмою «Турбота. Назустріч киянам», а також компенсація за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення» через застосунок «Дія», – зазначив посадовець.

За словами очільника Святошинської РДА, біля багатоповерхівки тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. На місці працюють рятувальники ДСНС, КАРС, медики та комунальні служби.

Контактні телефони для звернень:

096 346 80 93 – штаб (загальна інформація та консультації);

044 405 92 60 – оформлення матеріальної допомоги;

099 507 50 90, 068 507 50 90 – юридична допомога від БФ «Право на захист» (Пн-Пт, з 9:00 до 17:00);

093 507 50 90 – додаткові консультації;

044 405 25 70 – Служба у справах дітей та сім’ї.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.

Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла.