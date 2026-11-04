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Третя доба пошуків у Комишувасі: Зеленський розкрив нові дані

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Третя доба пошуків у Комишувасі: Зеленський розкрив нові дані
На місці російського удару по школі в Комишувасі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи
фото: ДСНС

Понад 30 людей можуть залишатися під завалами школи, де російські війська атакували цивільних і рятувальників

У селищі Комишуваха Запорізької області третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по школі. Кількість загиблих зросла до 40 осіб, ще понад 30 людей можуть перебувати під завалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, російські війська скинули на населений пункт дев'ять авіабомб. Спочатку окупанти атакували людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а згодом завдали повторних ударів по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце трагедії.

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До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби. Пошукова операція триває в надзвичайно складних умовах через постійну загрозу нових російських атак.

«Дуже важка операція, дуже непросто і фактично під постійною загрозою нових російських ударів», – наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що станом на зараз підтверджено загибель 40 людей. Водночас деякі тіла досі не вдалося ідентифікувати.

«Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами», – зазначив глава держави.

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40 загиблих, десятки людей під завалами: Зеленський повідомив нові подробиці трагедії у Комишувасі
фото: ДСНС

Окремо Зеленський звернув увагу на недостатню, на його думку, міжнародну реакцію на російську атаку. Він наголосив, що такі удари потребують рішучих дій світової спільноти.

«Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді», – заявив президент.

Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України засобами протиповітряної оборони, підкресливши, що додатковий захист необхідний уже зараз.

Зеленський також подякував державам, які продовжують допомагати Україні зміцнювати протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська атакували Комишуваху дев'ятьма авіабомбами. Під удар потрапила школа, де місцевим жителям роздавали гуманітарну допомогу. Того вечора кількість загиблих зросла до 26 людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Раніше Зеленський заявив, що російські війська повторно атакували укриття з людьми. Президент наголосив, що окупанти знали про використання будівлі для гуманітарних потреб, та назвав обстріл свідченням небажання Росії припиняти війну.

Згодом «Главком» повідомляв про загибель двох рятувальників і чотирьох поліцейських, які працювали на місці атаки. Працівники екстрених служб потрапили під повторні російські удари під час виконання своїх обов'язків.

Уранці 4 листопада з-під завалів школи деблокували тіла 31 загиблого. Тоді вдалося встановити особи 12 людей, а 59 осіб вважалися зниклими безвісти. Рятувальники продовжували пошуки за участю кінологів і спеціалізованих підрозділів.

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Теги: рятувальники укриття обстріл школа окупанти

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