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Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
У районі острова Зміїний було знищено російський бомбардувальник Су-24М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини
фото ілюстративне

Вчора Військово-морські сили не спостерігали активності ворожої авіації

Після збиття російського бомбардувальника Су-24М ситуація в небі над Україною змінилася. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук вефірі телемарафону.

Зазначається, що вчора Військово-морські сили не спостерігали активності ворожої авіації.

«Особливістю застосування цього бомбардувальника було те, що він намагався мінувати наш зерновий коридор. Єдина проблема щодо забезпечення безпеки, яка залишається – це активність росіян в повітрі і застосування вогневого ураження з повітря, зокрема завдяки літакам», – сказав він.

Плетенчук подякував колегам з Повітряних сил за допомогу в забезпеченні безпеки цивільного судноплавства.

«Цей літак призначений для прориву ППО противника. Він складає крила назад і може піти на прорив, але росіяни його застосовували інакше і ось результат», – додав він.

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

Теги: окупанти ЗСУ авіація війна

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