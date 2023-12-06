Страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ – Reuters

Десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників застрягли на кордоні на кілька тижнів

Протести польських перевізників на українсько-польському кордоні загальмували благодійні поставки безпілотників, електроніки та пікапів для Збройних сил України. Про це пише Reuters з посиланням на представників фондів та підприємств, які підтримують ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим «Повернись живим» Тарас Чмут розповів, що десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

«Це не дуже добре, тому що вони прив'язані до проєктів, термінів і дедлайнів... Щось просувається, але повільніше, ніж раніше», – сказав він агентству.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, фонд «Повернись живим» намагається домовитися з польською владою про безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Київ не має іншого вибору, окрім як імпортувати багато необхідних речей з-за кордону.

«Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону... Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і це (протест) гальмує нашу роботу», – зазначив Чмут.

Як повідомлялося, прем'єр Польщі Моравецький підтримав протестувальників на кордоні.