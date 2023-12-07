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ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські сили відбили щонайменше п'ять російських атак на захід від Вербового та Роботиного 6 грудня

Українські війська продовжили контрнаступ у західній частині Запорізької області та продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

За даними ISW, російські війська продовжують наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна з 6 грудня, але не зафіксовано жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив про відбиття українськими військами принаймні вісім російських атак на напрямку Куп'янськ у районі Сіньківки та Новоселовського, а також принаймні 26 атак на напрямку Лиманському у районі Терни, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Спірного, Веселого та Роздолівки.

Міністерство оборони Росії повідомило про відбиття російськими військами українських атак на напрямку Куп'янськ у районі Сіньківки, Іванівки та озера Лиман, а також на напрямку Лиманському у районі Білогорівки Луганської області та Григорівки Донецької області.

За інформацією ISW, російські війська продовжили наземні атаки під Бахмутом 6 грудня, проте не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив про відбиття українськими силами принаймні 10 російських атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

ISW повідомляє, що російські війська провели наступальні операції в районі Авдіївки 6 грудня і досягли підтвердженого просування. Відеозапис із геолокацією, опублікований 6 грудня, показує, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 25 атак на схід від Новобахмутівки, на північний схід від Бердичів та поблизу Авдіївки, Степового, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Українські війська контратакували під Авдіївкою 6 грудня і нещодавно підтвердили поступ. Відеозапис із геолокацією, опублікований 5 грудня, показує, що українські сили просунулися у Степовому.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Красногорівки та Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Новодонецького та на південь від Золотої Ниви.

ISW пише, що українські війська продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 6 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше п'ять російських атак на захід від Вербового та Роботиного 6 грудня.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 5 грудня, підтверджує, що російські війська зберігають позиції на островах у Дніпрі на південь від Велетенського, Херсонська область. Однак із цих кадрів не випливає, що російські війська нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом певного часу.

Раніше повідомлялося, що 6 грудня українські захисники за допомогою Himars реактивним 227-мм снарядом Gmlrs ударили по ворожому транспортному вертольоту Мі-8, який приземлився поблизу міста Лиман на Донеччині. 

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Теги: ЗСУ контрнаступ Лиман Генштаб

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