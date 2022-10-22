«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі

Ворог може атакувати Україну одночасно 30 ракетами з Чорного моря

В корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 14 кораблів, ворог збільшив кількість ракетоносіїв, посиливши угруповання двома підводними човнами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«При цьому загальна кількість готових до застосування «Калібрів» може перевищувати 30 штук», – йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що ворог принципово налаштований продовжувати практику масованих ракетних ударів та атак дронами, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури.

«Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте Силам оборони», – додали у «Півдні».

Нагадаємо, триває 241-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.