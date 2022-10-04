П'ять хороших новин 4 жовтня, які наближають перемогу

Сьогодні ЗСУ потіснили рашистів на півдні та Харківщині

Сьогодні, у вівторок, 4 жовтня, триває 223 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Цього дня наші захисники дали відсіч ворогам і відтіснили їх на Херсонщині та Харківщині. Крім того, маємо ще кілька приводів порадіти успіхам наших бійців і невеличким крокам до перемоги.

Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ і йде в НАТО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Указом також схвалено рішення РНБО щодо звернення України із заявкою на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у прискореному порядку.

Тим часом у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або зміни влади в Україні.

ЗСУ відтясняють загарбників на півдні та сході

Сьогодні повідомлялося, що ще три села на Херсонщині повернулися під контроль України. Українські воїни записали відео, на якому передали привіт із села Старосілля на Херсонщині, яке знаходиться неподалік Архангельського. Крім того, військові повідомили про звільнення села Давидів Брід. Також Збройні сили підняли український прапор в Новопетрівці на Херсонщині.

Крім цього, 4 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще два села у Харківській області – Богуславку та Борівську Андріївку.

За останні дві доби українські війська продовжували досягати значних успіхів у районі Лимана та в Херсонській області. Також є підтвердження, що українські війська продовжують наступ на схід від Лимана та, можливо, прорвали кордон Луганської області в напрямку Кремінної.

У РФ «могилізація» йде не за планом

Робота військкоматів у РФ характеризується як «хаотична». Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців зс рф по контракту. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим, за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тисяч російських рублів. Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів «особливого призначення».

Втрати рашистів значні

За минулу добу на півдні України авіація Збройних сил України завдала дев’ять ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Відтак знищено: 87 рашистів, понад 60 одиниць техніки, з яких два танки і БМП затрофеєні, 31 ворожий танк і ще 27 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Загалом за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 370 окупантів разом із 44 танками.

А ще в бойових діях у Лимані Донецької області зазнали серйозних втрат елітні російські військові з'єднання.

Байден і Зеленський провели переговори: є новини про підтримку для України

Сьогодні, 4 жовтня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. США оголосили про ще один пакет допомоги Україні на суму $625 млн, який включає ще чотири ракетні системи, відомі як високомобільна артилерійська ракетна система (Himars), а також додаткові гаубиці та боєприпаси.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.